Тамбов, , 15:33 — REGNUM В Тамбовской области 1 ноября подтверждено 202 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области был зарегистрирован 48 тыс. 571 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 45 тыс. 778 пациентов, в том числе 145 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1119 человек. 11 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.