Москва, 1 ноября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Перекосы в мировой экономике накапливались действительно достаточно давно. Пандемия послужила лишь своеобразным «спусковым крючком», чтобы сжатая до предела пружина накопившихся проблем начала стремительно расправляться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

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«Глобальная система распределения труда на планете, которая позволяла в течение последнего полувека заметно снижать издержки и расти доходам населения темпами, существенно опережающими темпы роста цен, опиралась на то, что обеспечивающая это мировое разделение труда глобальная транспортная система работает безупречно и безошибочно.

При этом мировая логистика оказалась загружена практически на 100%, что не оставляло своеобразного «люфта» на случай возникновения каких-то затруднений в работе этого отлаженного механизма.

Но одновременное срабатывание сразу несколько негативных событий привело к тому, что строившаяся с середины прошло века система распределения труда на планете моментально дала сбой. И снижавшиеся много лет издержки моментально выросли до тех значений, где они должны были бы быть, не существуй глобальной мировой системы торговли.

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз, затем контейнерный коллапс в США, когда после первой волны коронавируса поток «застрявших» в Азиатско-тихоокеанском регионе грузов хлынули в Америку и Юго-Восточная Азия осталась без контейнеров, закрытие ряда крупнейших мировых морских портов в Китае из-за пандемии на несколько дней, новый контейнерный коллапс уже на четвертой волне пандемии и иные сопутствующие события привели к существенному удлинению цепочек поставок, разрыву контрагентских связей, резкому росту издержек (морские перевозки выросли в цене за год в несколько раз).

А запаса прочности в мировой транспортной системе, который мог бы сыграть роль демпфера, не оказалось — как было сказано выше, она итак была загружена на 100%. Добавил проблем и мировой энергетический кризис. В итоге за последний год мировые цены на продовольствие увеличились более чем на 33%.

И если высокоразвитые государства, где население имеет высокие доходы, из которых лишь 8−12% тратится на продукты питания, хоть и испытывает некоторые трудности, но не критические, то вот развивающиеся и слаборазвитые страны, где львиная доля доходов и без того небогатого населения уходит на покупку продовольствия, действительно столкнулись с перспективой нехватки продовольствия и резкого роста числа крайне бедных.

Ситуация, безусловно, наладится, но не быстро. Ведь потребуется снова структурировать мировую логистику так, чтобы распределение транспортных потоков было равномерным и не создавало угроз возникновения новых «логистических пробок».

К тому же, негативный пример произошедшего, возможно, заставит пойти многие страны на определенную деглобализацию, локализовав часть производства ближе к точкам конечной сборки, а не там, где дешевле рабочая сила или сосредоточены ресурсы, как это сделано сейчас, — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете», написал, что в мире на фоне пандемии начался продовольственный кризис.

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