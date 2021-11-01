Скопье, , 16:18 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии в отставке Зоран Заев не приедет на встречу участников инициативы Open Balkan, которая пройдёт 3 и 4 ноября в Белграде. Об этом 1 ноября сообщил кабинет македонского премьер-министра.

Зоран Заев

«Господин Заев не приедет в Белград из-за политической ситуации в его стране», — заявили в кабинете Заева новостному агентству «Танюг».

На встречу в Белград поедет другой представитель Северной Македонии, который будет избран 1 или 2 ноября.

Напомним, что ранее планировался визит премьер-министров Северной Македонии и Албании Зорана Заева и Эди Рамы в Белград 3 и 4 ноября с целью обсуждения дальнейших шагов для продвижения инициативы Open Balkan. Но после того, как партия Заева на муниципальных выборах в Северной Македонии 31 октября получила плохие результаты, Заев подал в отставку с должности премьера.

В инициативе Open Balkan участвуют Сербия, Северная Македония и Албания. Проект направлен на создание региональной зоны свободной торговли по модели Евросоюза.