Токио, , 15:31 — REGNUM Компании SEGA и Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщалось 1 ноября на официальном сайте SEGA.

Microsoft (сс) Martin Abegglen

В рамках сотрудничестве компании будут производить масштабные видеоигры для облачного сервиса Microsoft Azure. Новая инициатива по созданию игр будет называться «Super Game».

Напомним, что Microsoft Azure — это облачная платформа, запущенная в 2010 году. Ранее она называлась Windows Azure.

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