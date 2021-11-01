Токио, 1 ноября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Компании SEGA и Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщалось 1 ноября на официальном сайте SEGA.

(сс) Martin Abegglen Microsoft

В рамках сотрудничестве компании будут производить масштабные видеоигры для облачного сервиса Microsoft Azure. Новая инициатива по созданию игр будет называться «Super Game».

Напомним, что Microsoft Azure — это облачная платформа, запущенная в 2010 году. Ранее она называлась Windows Azure.