1 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 17:34 — REGNUM В конце октября биржевые индексы США Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ 100 вновь продолжили свой рост, обновив при этом исторические максимумы. Основным драйвером роста являются позитивные результаты отчетов компаний большинства секторов, входящих в ключевые индексы.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за минувший квартал успели отчитаться около половины компаний из индекса S&P 500, при этом результаты более 80% из этих компаний превзошли ожидания аналитиков. Среди упавших секторов можно выделить энергетический, коррекция которого имела место на фоне снижения цен на нефть.

В Китае тем временем вновь зафиксировано снижение темпов промышленного производства. Согласно Национальному бюро статистики КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе за октябрь составил 49,2 пункта — снижение 2-й месяц подряд (49,6 пункта в сентябре). Причинами падения PMI в промышленном секторе стали энергетический кризис в стране и резкий рост на отдельные сырьевые товары. Отметим, что индекс цен основных сырьевых товаров в октябре вырос до 72,1 пункта (+8,6 пункта по сравнению с сентябрем).

Производство электроники в Китае Dererasyfa.gq

Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликовало данные по торговому балансу, согласно которым в сентябре его дефицит составил $96,3 млрд, увеличившись на 9,2% по сравнению с августовским значением. Прогноз аналитиков по дефициту торгового баланса США в сентябре был на уровне $88,2 млрд. В то же время в США продолжается восстановление рынка труда. Число заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 23 октября, уменьшилось на 10 тыс. — до 281 тыс. человек, что является минимумом за 19 месяцев. Общее количество безработных в США сократилось до 2,243 млн человек. Среднее число первичных заявок за четыре недели, завершившиеся 23 октября, снизилось на 20,75 тыс. с пересмотренного уровня прошлой недели — до 299,25 тыс. Согласно данным агентства Daily FХ, аналитики ожидали сохранения показателя на уровне в 290 тысяч.

В мире тем временем наблюдается ухудшение ситуации с COVID-19. Число выявленных случаев заражения COVID-19 за прошедшую неделю впервые с конца сентября превысило 3 млн, уровень смертности также вырос (53 тыс. против 50 тыс. неделей ранее). Наибольшее количество заболевших по-прежнему выявляют в США, несмотря на снижение заболеваемости за неделю на 10%. На втором месте по заболеваемости находится Великобритания, однако там уровень смертности остается одним из самых низких среди стран с высокими темпами распространения вируса. На третьем месте по числу заболеваний находится Россия — более 40 тыс. ежедневных случаев заражения.

Палата реанимации для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Кризис китайского гиганта-девелопера Evergrande (CC/Ca/C) распространился на строительный сектор в Китае — продажи жилья крупнейшими застройщиками упали на 32% в октябре. Конечно, львиная доля могла прийтись на Evergrande, но общий тренд понятен — покупатели решили занять выжидательную позицию. Из топ-30 китайских застройщиков 30% не нарушают негласные правила трёх линий китайского правительства, нарушают 1 линию — 43%, 2 линии — 17% (в том числе Evergrande), 3 линии — 10%. Другой крупный китайский девелопер Yango Group (B/B2/B-) планирует продлить даты погашения по долларовым облигациям c погашением в течение 6 месяцев на 1 год в обмен на премию в 2,5% — начало использования рыночного механизма при рефинансировании/реструктуризации.

На этой неделе продолжатся публикации квартальной отчетности компаний. Финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года представят: Berkshire Hathaway, Alibaba Group, Novo Nordisk, Pfizer, Toyota Motor Corporation, Qualcomm Incorporated и другие. Из статистики будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе США и по Еврозоне, а также данные по уровню безработицы в Еврозоне. Также будут важны данные по новым случаям заражения COVID-19 в мире.