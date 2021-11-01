Владимир, , 15:28 — REGNUM Во Владимирской области 1 ноября подтверждено 322 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 132 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 595 пациентов, в том числе 58 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2244 человека. За последние сутки подтверждено 14 новых летальных случаев.