Сочи, Краснодарский край, , 15:28 — REGNUM Ряд государств мира пытаются переломить стратегический паритет с Россией в свою пользу размещение ракет у границ России. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ», — заявил Путин.

«Мы не можем замечать этих угроз для безопасности России, и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать», — указал он.