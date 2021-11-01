Ставрополь, , 15:28 — REGNUM В Ставропольском крае будет закуплено 58 новых автомобилей для учреждений здравоохранения в сельской местности. Денежные средства для этого власти региона сэкономили при предыдущих закупках автотранспорта, сообщили в управлении по информационной политике края.

Скорая помощь

Так, ранее в 2021 году было закуплено более ста новых автомобилей по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Всего по краевой программе планируется в ближайшие пять лет приобрести 700 автомашин для системы здравоохранения.

«Мы закупили 108 автомобилей на сумму 149,4 млн. рублей. Так, Курская районная больница получила семь автомобилей, Минераловодская, Благодарненская, Георгиевская, Буденновская, Кировская, Шпаковская и Краевой центр скорой медпомощи в Буденновске — по пять автомобилей», — говорится в сообщении мизндрава.

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