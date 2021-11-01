Лос-Анджелес, США, 1 ноября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Актёр и режиссёр Александр Невский поделился в соцсетях фотографиями со съёмок своего первого хоррора. Об этом 1 ноября пишет издание DTF.

Скриншот с YouTube Александр Невский

https://www.instagram.com/p/CVr0m4pLdwX/

Фильм называется Night of the Caregiver («Ночь сиделки»). Продюсером ленты выступил сам Невский, а режиссёром — Джо Корнет.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый опыт сотрудничества Джо Корнета и Александра Невского. Они работали над вестерном «Нападение на Рио Браво», премьера которого состоится весной 2022 года.