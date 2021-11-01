Анкара, 1 ноября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поехал на климатическую конференцию в Глазго из-за несоответствия протоколов организаторов стандартам безопасности, на которые рассчитывала Анкара. Об этом Эрдоган заявил в эфире телеканала NTV.

Александр Горбаруков @ ИА REGNUM Эрдоган

По его словам, есть определенные протоколы безопасности, которые Турция запросили перед конференцией в Глазго. Это стандарты, которые всегда применяются к нам и ко всем лидерам во всех зарубежных поездках, уточнил он.

«Но нам [организаторы] в последний момент сказали, что не смогут удовлетворить эти протоколы», — заявил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября национальное собрание Турции принял законопроект о ратификации Парижского соглашения по климату.

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