Рязань, , 15:41 — REGNUM Единый центр вакцинации начал работу 1 ноября в «Точке кипения» Рязанского инновационного научно-технологического центра. Площадка сможет ежедневно обслуживать до 1,8 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Единый центр вакцинации в Рязани Https://www.ryazangov.ru/

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Новый пункт вакцинации принимает посетителей без предварительной записи с 08:00 о 20:00, достаточно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Одновременно здесь ведут приём более 50 специалистов — помогают заполнить документы, проводят предварительный медосмотр. Центр, в котором разделены потоки пришедших на первые прививки и ревакцинацию, рассчитан на приём до 1,8 тысячи человек ежедневно с возможностью расширения пропускной способности до трёх тысяч человек.

«Наша задача — быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и, в первую очередь, на обращения людей. Крайне быстро сработали Корпорация развития Рязанской области, минздрав, все поликлиники, которые участвуют в этой работе. Прошло меньше недели с появления моего поручения до первого приёма в Едином центре вакцинации. Для жителей микрорайонов, где доступность прививки сейчас ниже, будет организован бесплатный автобус в центр вакцинации», — отметил на открытии губернатор Николай Любимов.

Это уже 69-й пункт вакцинации в Рязанской области.