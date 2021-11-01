Рязань, 1 ноября 2021, 15:41 — REGNUM Единый центр вакцинации начал работу 1 ноября в «Точке кипения» Рязанского инновационного научно-технологического центра. Площадка сможет ежедневно обслуживать до 1,8 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Новый пункт вакцинации принимает посетителей без предварительной записи с 08:00 о 20:00, достаточно предъявить паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Одновременно здесь ведут приём более 50 специалистов — помогают заполнить документы, проводят предварительный медосмотр. Центр, в котором разделены потоки пришедших на первые прививки и ревакцинацию, рассчитан на приём до 1,8 тысячи человек ежедневно с возможностью расширения пропускной способности до трёх тысяч человек.
Это уже 69-й пункт вакцинации в Рязанской области.