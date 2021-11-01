Москва, , 15:26 — REGNUM Житель подмосковного Красногорска задержан за незаконное удержание в своей квартире двух девушек, сообщает 1 ноября пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

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В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По данным СК, 31 октября правоохранительные органы получили сообщение от двух девушек о незаконном удержании их в квартире дома в посёлке Нахабино в Красногорске. Уточняется, что девушки сами приехали домой к этому мужчине. При этом злоумышленник угрожал своим пленницам имевшимся у него оружием.

«Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов удалось освободить девушек, силами сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии Московской области мужчина был задержан», — рассказали в пресс-службе.