Афины , , 15:29 — REGNUM Власти Греции предпринимают усилия по репатриации граждан Пакистана и Бангладеш, прибывших на борту грузового судна под турецким флагом, спасенного 31 октября. Об этом заявил прессе министр миграции и убежища Нотис Митарахи 1 ноября.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Митарахи сказал, что для него первоочередной задачей является договориться с послами Пакистана и Бангладеш, чтобы «лица, не имеющие права на международную защиту, были возвращены» в свои страны.

По данным источников министерства миграции, из 375 пассажиров на борту грузового судна, которые были доставлены в центр приема и идентификации на острове Кос, 250 являются выходцами из Пакистана или Бангладеша. Еще 112 — из Афганистана, а остальные — из Сирии, Ирана, Ливана и Египта. По словам Митарахи, 140 человек утверждают, что они несовершеннолетние, и правительство страны попросило Международную организацию по миграции направить медицинскую бригаду, специализирующуюся на оценке возраста, для проверки их заявлений.

Как ранее стало известно, у грузового судна под турецким флагом отказал двигатель во время хода в международных водах вблизи Греции. Митарахи отметил, что Афины отреагировали немедленно, «потому что судно застряло в районе поисково-спасательных работ в Греции». Он также сказал, что Греция быстро предприняла усилия по информированию Турции и ЕС об инциденте, но Турция отказалась вернуть судно, хотя оно явно отплыло из этой страны, плюс в адрес Афин «не было никаких конкретных возможностей поддержки со стороны ЕС».