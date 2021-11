Монреаль, Канада, , 15:25 — REGNUM Пользователь с ником Haruspis обнаружил в Marvel's Guardians of the Galaxy отсылку к Deus Ex: Mankind Divided — прошлой игре студии Eidos Montreal. Об этом 1 ноября сообщает издание Screen Rant.

Marvel's Guardians of the Galaxy

https://twitter.com/haruspis/status/1454835553866686464

Как оказалось, в Guardians of the Galaxy есть сцена, в которой Питер Квилл принимает душ — она кадр в кадр копирует аналогичный эпизод из Deus Ex. Разработчики из Eidos Montreal уже подтвердили отсылку.

Напомним, что релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоялся 26 октября 2021 года. Игра получила положительные отзывы как от геймеров, так и от критиков.

