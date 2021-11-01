Астрахань, , 15:23 — REGNUM В Астраханской области 1 ноября подтверждено 246 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 66 тыс. 773 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находится 1621 человек.

За весь период 1998 человек скончались. 12 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.