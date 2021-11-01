Москва, , 15:20 — REGNUM В настоящий момент в федеральном законе о связи имеется пробел — операторы связи обязаны хранить и предоставлять правоохранительным органам информацию, передаваемую по сетям связи, только в отношении физических лиц, заявил корреспонденту ИА REGNUM партнер юридической фирмы «Торгпромправо», адвокат Бадри Квирквия.

И электронную переписку можно украсть

«Если закон будет принят, то данный пробел будет закрыт и правоохранители могут затребовать хранимые сведения и в отношении юридических лиц. Законопроект, по сути, расширяет полномочия правоохранительных органов по истребованию информации у операторов связи.

В пояснительной записке указано, что данный законопроект необходим с целью защиты прав граждан от недобросовестных коллекторов.

Исходя из действующей редакции закона о связи, судебные приставы, например, не могут истребовать у операторов связи информацию о телефонных переговорах коллекторов. Это препятствует эффективному рассмотрению приставами жалоб на действия сборщиков долгов.

Вместе с тем применение данной нормы не ограничивается запросами судебных приставов по коллекторам, право истребовать сведения об организациях получают все правоохранительные органы.

Данный законопроект не предусматривает какие-либо расходы из федерального бюджета, то есть расходы по исполнению новой обязанности будут полностью возложены на бизнес.

Вероятность принятия данного закона крайне высокая, исходя из риторики авторов законопроекта о необходимости внесения изменений в целях безопасности жизнедеятельности государства», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ обсудит законопроект, обязывающий бизнес, владеющий технологическими сетями хранить звонки и переписку.

Читайте также: Госдума обяжет владельцев бизнес-сетей хранить звонки и переписку