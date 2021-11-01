Москва, 1 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич перейдёт в московский «Спартак». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба красно-белых.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Отмечается, что контракт «Спартака» с 20-летним футболистом вступит в силу 1 января 2022 года. Соглашение будет рассчитан до окончания сезона 2025/26.

В текущем сезоне Хлусевич сыграл 14 матчей за «Арсенал» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.