Пермский район, Пермский край, , 15:18 — REGNUM В Пермском крае водитель автомобиля, который пытался столкнуть с дороги служебную машину полиции, привлечен к административной ответственности. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба УМВД по региону.

Пьянство за рулём

Инцидент произошел поздним вечером в деревне Мулянка Пермского района. Автомобилист нарушил правила дорожного движения и проигнорировал требование автоинспекторов об остановке. В ходе преследования нарушитель пытался скрыться, а впоследствии, изменив движение, протаранил полицейскую машину. Позже транспортное средство преследовали уже два экипажа ДПС. Водитель был задержан. Им оказался молодой человек 1999 года рождения.

По данным УМВД, парень находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав. По решению суда пермяк отправлен под арест на 12 суток.