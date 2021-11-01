Бишкек, , 15:18 — REGNUM В 2021 году Киргизия занимает 93-е место среди 140 стран мира во всемирном рейтинге вооружённых сил «Global firepower index».

ВС Киргизии President.kg

По уровню вооружения и численности солдат, офицеров и резервистов киргизская армия оказалась на одном уровне с армиями Камбоджи и Грузии.

Авторы рейтинга утверждают, что на вооружении у Киргизии имеются семь самолетов, девять вертолетов, 150 танков, 400 бронемашин, 159 единиц артиллерии, 30 самоходных артиллеристских установок и 21 реактивная система залпового огня.

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Оборонный бюджет киргизских вооруженных сил составляет лишь $20 млн (1,41 млрд рублей).

Наиболее сильной армией в Туркестане, по мнению авторов рейтинга, обладает Узбекистан, который занимает 51-е место. Затем следуют Казахстан — 61-е место и Туркмения — 86-е. Самой слабой является армия Таджикистана, которой присудили лишь 99-е место.

Лидерами рейтинга «Global firepower» по-прежнему остаются США, Россия, Китай, Индия и Япония. Также в топ-10 смогли попасть Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия и Пакистан.

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