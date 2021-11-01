Тамбов, 1 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. После длительного перерыва с 1 ноября возобновлено регулярное авиасообщение между Тамбовом и Москвой, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Возобновлено авиасообщение между Тамбовом и Москвой. Среди первых пассажиров – руководитель Тамбовщины Максим Егоров

Самолеты из Москвы не летали в Тамбов с 1 января 2020 года. Возобновление регулярных авиарейсов со столицей стало одной из первых инициатив врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова, поскольку налаженное авиасообщение напрямую влияет на транспортную доступность региона, на его инвестиционную привлекательность и развитие экономического потенциала. Эту задачу удалось решить в максимально сжатые сроки.

С 1 ноября авиасообщение возобновлено. Утром долгожданный рейс приземлился в аэропорту «Тамбов» (Донское). Среди его первых пассажиров — руководитель региона. Максим Егоров не только оценил преимущество воздушного сообщения, но и прямо на месте провел совещание по развитию аэропортового комплекса.

Уже разработан проект реконструкции аэропорта, который предусматривает строительство новой взлетно-посадочной полосы, нового аэровокзала и единого многофункционального комплекса для аэропортовых служб, а также современной инженерной инфраструктуры. На эти цели требуется 4,3 млрд рублей (по ценам первого квартала 2021 года). Руководитель региона отметил, что сейчас прорабатывается вопрос об источниках финансирования работ.

«В наших планах — повышение показателей экономики региона и реализация крупных инфраструктурных проектов. Уверен, что возобновление авиасообщения Тамбова с финансовым центром страны повысит темпы развития нашего региона, — подчеркнул Максим Егоров. — И для тех, кто родом из Тамбова и живет в Москве, это будет поводом чаще встречаться с родными и друзьями. В конечном счёте, все делается для улучшения жизни людей».

Очередные полеты намечены на 3 и 8 ноября. Далее до конца года они будут проводиться регулярно дважды в неделю. При этом для ряда категорий граждан России — женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет и молодежи в возрасте от 12 до 23 лет при оформлении билетов действует специальный льготный тариф, стоимость билетов по которому составляет 1100 рублей.