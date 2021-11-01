Бишкек, , 15:15 — REGNUM Киргизия закупит в России вертолет Ми-17В-5 и многофункциональные комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10Е» для нужд пограничной службы. Соответствующий контракт подписали глава киргизстанских спецслужб Камчыбек Ташиев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Российский вертолёт Ми-17В5

Читайте также: Киргизия приобрела у Турции боевые беспилотники Bayraktar

Также стороны договорились о том, что специалисты российской госкомпании проведут капитально-восстановительный ремонт имеющихся у Киргизии вертолетов Ми-8 МТВ и поставят запчасти к ним.

В госкомитете нацбезопасности республики отмечают, что киргизские пограничники приобретут у России военную спецтехнику на деньги из госбюджета.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Таджикские военные активно использовали не только автоматы и пулемёты, но также гранатомёты и миномёты, и даже боевые вертолёты.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.

Читайте также: В 2021 году дефицит бюджета Киргизии может достигнуть 33,9 млрд рублей