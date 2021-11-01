Саратов, 1 ноября, 2021, 15:19 — ИА Регнум. В Саратове планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 29 рублей. Соответствующие объявления появились в городских автобусах, на которых уведомляют о повышении оплаты с 8 апреля 2022 года. Одна из таких фотографий опубликована горожанами в соцсетях.

Admnvrsk.ru Троллейбусы

Отмечается, что депутаты гордумы ранее одобрили повышение платы за проезд в троллейбусах и трамваях с 1 мая 2022 года до 29 рублей, или 25 рублей — при оплате банковской картой.

Как заявил 29 октября в ходе очередного заседания гордумы депутат Вячеслав Тарасов («Единой России»), стоимость проезда в городском электротранспорте Саратова необходимо повышать ежегодно.

«У меня есть предложение на будущее: может следует повышать тариф на один-два рубля ежегодно? На мой взгляд не должно быть таких резких скачков», — предложил депутат-единорос.

Пока неизвестно, согласована ли новая дата с властями. В настоящее время стоимость проезда в большинстве маршрутов по безналичной оплате составляет 21 рубль и 23 рубля за наличные.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 июля возобновил работу троллейбусный маршрут «Саратов-Энгельс». Стоимость проезда в троллейбусе составляет по городу 23 рубля, между городами — 26 рублей.

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