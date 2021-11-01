1 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Пандемия знаменовала ускорение запуска мировой инфляции и цифровой трансформации мирового сообщества. Несмотря на заявленную Давосским форумом стратегию «перезагрузки капитализма» с развитием многосторонних отношений, западные государства стали рассматривать глобальную координацию в форме торговли как источник высоких рисков. По их мнению, для снижения рисков в глобальных цепочках добавленной стоимости нужна альтернатива «ближе к дому» с организацией новых моделей развития национальных экономик

Елена Ведута, , 17:23 — REGNUM ***

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

1. Западные и Восточные глобальные проекты нового мирового порядка

Сегодня, как и в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, создаются новые межгосударственные блоки в надежде на выживание в условиях углубляющегося глобального кризиса и формирования нового мирового порядка. Создан военный блок США, Великобритании и Австралии (AUKUS), нацеленный на установление своего миропорядка. С этой же целью разрабатываются глобальные проекты: западные «Инклюзивный капитализм», «Зеленый курс», «Индустрия-4.0» и китайский «Один пояс, один путь». ЕС надеется реализовать «зеленый» курс, сбросив бремя борьбы с глобальным потеплением на Россию и развивающиеся страны с помощью трансграничного углеродного регулирования, захвата рынков низкоуглеродных технологий с помощью спекулятивных инструментов «устойчивого» финансирования. Китай, реализуя глобальный проект «Один пояс, один путь», также стремится установить свой новый мировой и финансовый порядок посредством экспансии. Для всех этих проектов характерно отсутствие экономического механизма, обеспечивающего рост реальных доходов граждан. Единственным проектом, в котором предусматривалось решение экономических задач страны за счет внутренних ресурсов, был проект «СССР» с плановой экономикой.

Несмотря на все трудности перестройки, Россия, являясь преемником СССР как весомого «игрока» в формировании мирового порядка в XX веке, должна сохранить свое лидерство в будущем мировом порядке, базируясь на своем уникальном опыте планирования национальной экономики. Решение задачи, поставленной президентом РФ, о выходе России на магистраль социально-экономического развития и построении реального социального государства на базе стратегического планирования экономики с использованием достижений цифровой революции и составит основу глобального проекта России — реального шанса мировой цивилизации на выход из глобального кризиса без катастрофы и на достижение будущего благополучия.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

2. Глобальный проект «СССР» с ручным планированием экономики

Основы планового опыта были заложены вместе с разработкой плана ГОЭЛРО и его практической реализацией. Постепенно нарабатывая плановый опыт в период НЭП, в 1927 году, в преддверии глобального кризиса, охватившего мир, страна берет курс на индустриализацию с составлением перспективных планов методом последовательных приближений (итераций), позволяющим согласовать плановые расчеты «затраты—выпуск» всех звеньев системы управления для достижения целей развития «корпорации» СССР.

По сути, родилась идея живого кибернетического планирования экономики с обратной связью от производителей с корректировками государственных заказов в зависимости от возможностей их выполнения производителями. Расчеты продолжались до тех пор, пока не будет получен сбалансированный план «затраты—выпуск» в пределах заданной точности расчетов. В результате расчетов определялось распределение производственных инвестиций, обеспечивающее выстраивание производственных цепочек для выполнения заданий по выпуску ключевых отраслей. После этого заключались договора между предприятиями, и план превращался в директиву. Поскольку могла измениться экономическая ситуация, и плановая информация могла быть ошибочной, то применялся принцип скользящего планирования для своевременной корректировки ранее составленного плана (корректировки в режиме online).

Секрет «экономического чуда» СССР, страны-победителя во Второй мировой войне и ставшей после войны страной, определяющей вектор развития биполярного мира, объясняется высоким качеством планирования экономики методом последовательных приближений и высочайшей степенью согласованности принципов структурной, кредитной, налоговой и других реформ, подчиненных повышению точности составления плана и практической его реализации.

Строительство Цимлянского гидроузла © Фотокорреспондент газеты «Молот» Соколенко А.С

3. Глобальный проект «Россия» с кибернетическим планированием экономики

Продолжение курса индустриализации после восстановления экономики к 1950-м годам вело к диспропорциональности экономики. Рост объемов производства и усложнение производственных взаимосвязей требовали перехода от ручного планирования к кибернетическому, являющегося основой автоматизации управления экономикой для обеспечения движения экономики в направлении роста реальных доходов. Отключение обратной связи цен равновесия потребительского рынка от планирования экономики вело к снижению реальной платежеспособности рубля.

В 1950-х годах потребовалась автоматизация управления экономикой. Именно здесь решалась судьба «холодной» войны, что понимали в СССР и США. Однако создание множества конкурирующих институтов за получение денег от центра, привело их к отрыву от практических нужд Госплана СССР в кибернетическом планировании экономики.

Задача кибернетического планирования экономики стала ещё более актуальной для современной России. Для её решения имеется динамическая модель межотраслевого баланса (МОБ), представляющая собой систему математических алгоритмов плановых расчетов «затраты—выпуск», разработанных методом последовательных приближений, для обеспечения движения экономики от того, где она есть, в направлении роста реальных доходов граждан.

На металлургическом предприятии Дарья Антонова © ИА REGNUM

Резюме

Кибернетическое планирование экономики на основе динамической модели МОБ, координирующее деятельность всех министерств и ведомств в направлении роста реальных доходов граждан, есть единственный вариант мирного выхода для всех стран из нынешнего глобального кризиса. Оно объективно сделает Россию драйвером перехода цивилизации к будущему благополучию. В этом и есть суть глобального проекта России «Кибернетическое планирование экономики».

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