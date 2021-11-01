Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Создатель портала SteamDB Павел Джундик показал, как будет выглядеть интерфейс магазина Steam на новой портативной консоли Steam Deck. Об этом 1 ноября сообщает «Игромания».

Игровая консоль Steam Deck Steam Deck

Компания Valve назвала обновлённый интерфейс «режимом планшета». В нём большая часть информации об играх переместится в правую часть экрана.

Напомним, что релиз портативной консоли Steam Deck должен состояться в декабре 2021 года. Точная дата пока неизвестна.

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