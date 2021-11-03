3 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Бесспорно, на ситуацию повлияла и пресловутая оптимизация медицины. То, как система здравоохранения затрещала по швам в условиях распространения коронавируса, наверное, заметили все. Ждать ли улучшения, и когда?

Александр Комаров, , 21:05 — REGNUM В конце октября в Петербурге осудили женщину-анестезиолога, у которой умерла пациентка. Юлия Литовка была обвинена в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Трагедия произошла ночью 3 января. По данным суда, Литовка не подготовила надлежащим образом пациентку, которую должны были срочно прооперировать по поводу «острого аппендицита». В результате пациентка скончалась.

Больничный коридор Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот приговор — лишь один из немногих. В реальности же случаев смерти пациентов из-за непрофессионализма или пофигизма медиков гораздо больше. Довольно дикая история произошла весной 2019 года в Первоуральске Свердловской области. Там врачи неделю не могли диагностировать у женщины острый аппендицит. Результатом этого стала смерть женщины. Правда, уголовное дело по факту гибели уралочки закрыли. В Следственном комитете не выявили связи между её кончиной и действиями медиков.

Такие дела редко доходят до суда. Во-первых, вину медиков сложно доказать. Во-вторых, сами родственники далеко не всегда обращаются с заявлениями в соответствующие органы. Их можно понять. Не каждый готов вспоминать при общении со следователями и, если повезёт, то в суде детали борьбы за каждый день, отвоёванный для близкого человека у смерти. Между тем соцсети пестрят сообщениями о врачебных «ошибках», ценой каждой из которых стала человеческая жизнь. У одной из свердловчанок отправили на тот свет бабушку, которая сама почти 50 лет проработала педиатром. У другой отец лечился в частной клинике, и специалист высшей категории за два года не увидел онкологического заболевания. Дело дошло до четвёртой стадии. Перечислять можно долго…

Анестезиолог

Состояние отечественного здравоохранения давно вызывает в обществе нарекания. Можно не ходить к гадалке, если сказать, что многие из умерших в последние годы сейчас бы жили, если бы им вовремя оказали адекватную медицинскую помощь. После непоправимого родственники зачастую корят не только медиков, но и себя. Мол, не предусмотрели то-то и то-то, не уберегли родного человека… Но все мы умны задним числом. Когда близкий человек на глазах слабеет, а врачи ограничиваются замечаниями о том, что госпитализация пациенту не показана, то любой может растеряться. А если где-то в недрах лабораторий не смогли провести или вовсе потеряли важнейший анализ крови, то сами понимаете… Такие «косяки» могут реально стоить жизни. В частности, это касается людей, которые перенесли операции на открытом сердце, принимают антикоагулянты типа «Варфарина» и должны регулярно проверять свёртываемость крови. Если свёртываемость крови сильно нарушена и этот патологический процесс не контролируется медиками, то человек, успешно перенесший операцию на сердце, может умереть.

Отмечу, подобная ситуация характерна для многих регионов России. «В очередной раз убеждаюсь, как и в случае с мамой: ни черта они не знают, неучи и убийцы», — написала в социальной сети одна из жительниц Москвы в комментариях к одной из публикаций в соцсети.

Возможно, гражданка слишком строга к врачам. Среди них есть и хорошие, хотя и в небольшом количестве. Настоящие профессионалы своего дела. Но в целом у меня складывается впечатление, что без пинка свыше, без блата, без знакомств человека порой трудно спасти, если у него что-то сложнее, условно говоря, гриппа. Плавали, знаем… И сама система организации медицинской помощи не всегда способствует лечению и выздоровлению. Например, нужно подготовить необходимые документы для плановой госпитализации. Пока все их соберёшь и сдашь нужные анализы, сойдёт семь потов и потратится куча нервов. А если ещё результат какого-то анализа потеряют или сильно задержат… Думаете, такого не бывает? Вынужден вас сильно разочаровать…

Стоит ли говорить о случаях, когда люди умирают спустя немного времени после выписки из стационара? Такое тоже есть. В советское время в больницах лечили, выхаживали. Сейчас, видимо, хорошо, если не искалечили и не умертвили.

В Оренбургской области граждане констатируют, что силы медиков брошены на борьбу с ковидом, но даже с ним толком не справляются. «Остальные болезни как будто забыты, и с ковидом нет эффекта положительного. Крах медицины налицо», — говорят оренбуржцы. С ними солидарны и в других регионах страны.

Руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев считает, что медицина сейчас находится в таком состоянии, что ошибки и дефекты оказания помощи будут только множиться.

Борьба с коронавирусом Александр Куликов © ИА REGNUM

«Просто я несколько в шоке от непреклонной последовательности в, на мой взгляд, порочных, либо пассивных решениях в здравоохранении, где борьба с эпидемией является показательной… И у меня уже чуть ли не убеждение: завтра будет ещё хуже», — полагает Стародубцев. Не хочется в это верить, но похоже, что так оно и есть…

Источник в медицинских кругах пояснил автору этих строк, что в России уже давно нет индивидуального подхода к лечению людей. Всё делают по шаблонам и, не задумываясь, назначают то, что предписано Минздравом РФ.

«Врачам запретили думать. Если врач видит, что что-то пошло не так, и знает, как нужно поменять лечение, начинаются мучения по поводу того, как это объяснить. За каждое обследование, которое не входит в стандарт, нужно отчитаться. Если раньше делали обследования, чтобы что-то исключить, то теперь можно только чтобы что-то найти», — утверждает медик.

Бесспорно, на ситуацию повлияла и пресловутая оптимизация медицины. То, как система здравоохранения затрещала по швам в условиях распространения коронавируса, наверное, заметили все. При таком раскладе улучшение вряд ли наступит в ближайшее время. А хуже, как мне думается, уже просто некуда…