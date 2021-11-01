Москва, 1 ноября 2021, 15:06 — REGNUM В МВД РФ для раскрытия следов преступления часто сталкивались с пробелом в законах, не позволяющего иметь доступ к актуальной переписке внутри компании из-за наличия коммерческой тайны. Поэтому хранить звонки и переписку три года — это актуально, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в ноябре намерена обсудить законопроект, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию.
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