Москва, 1 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В МВД РФ при раскрытии следов преступления часто сталкивались с пробелом в законах, не позволяющим иметь доступ к актуальной переписке внутри компании из-за наличия коммерческой тайны. Поэтому хранить звонки и переписку три года — это актуально, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Https://pixnio.com Переписка

«По истечении трёх лет большая часть отчетности теряет статус коммерческой тайны и доступ к ней поможет выявить следы преступления, если таковые были.

В принципе актуальность переписки через три года может пригодиться только в крупном бизнесе. В частности, где имеются большие обороты, связанные с госзакупками и госзаданиями.

С другой стороны, современные технологии все более уходят в цифровые коммуникации и сейчас несложно иметь резервы на серверах компаний для ведения истории переписки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в ноябре намерена обсудить законопроект, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию.

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