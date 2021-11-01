1 ноября 2021 | Время чтения 11 мин

Накануне намеченного на 4 ноября подписания «союзных программ» власти Белоруссии предприняли атаку на журналистов, в том числе зарубежных СМИ. Как обычно, «последний диктатор Европы» желает одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев.

Сергей Артёменко, , 17:36 — REGNUM В поведении Александра Лукашенко накануне знакового мероприятия в формате Союзного государства нет ничего необычного. Он всегда повышал ставки — даже тогда, когда блеф было невозможно скрывать, когда партнёр откровенно подыгрывал. Так обычно происходило в отношениях с Москвой.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В конце минувшей недели спецслужбы Белоруссии при участии министерства информации заблокировали белорусской аудитории доступ к двум иностранным и одному белорусскому СМИ. «Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, «Настоящее время» и «Новый час». Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — разъяснил через официальное пропагандистское информагентство первый замминистра Андрей Кунцевич.

Не так давно он возглавлял чиновничью «идеологическую вертикаль», однако не справился с работой и был отправлен в почётную ссылку на должность замминистра. Как и у многих других отставников, у Кунцевича есть личный мотив демонстрировать особое рвение в репрессиях.

Названная замминистра «причина» на самом деле является формальным предлогом. Все три упомянутых издания рассказывали о политических репрессиях, о коррупции, о многих других неприглядных сторонах белорусского бытия. При этом мининформации, КГБ и прочие участники скандала годами не замечали, как «Новый час» открыто пропагандировал русофобию, «отбеливал» чеченских террористов, местных коллаборационистов периода Великой Отечественной войны и тому подобных персонажей. Политическая конъюнктура это позволяла.

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МИД Германии уже выразил свою позицию по блокировке «Немецкой волны». Отношение к этой телерадиокомпании у Берлина не менее чувствительное, чем у Лондона к ВВС или у Москвы к ВГТРК.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас Münchner Sicherheitskonferenz

На следующий день, 29 октября, спецслужбы и чиновники взялись за блокировку информагентства REGNUM. В отличие от DW и других неугодных СМИ, «регнумовские» сайты блокировались как-то совсем неумело. Сначала доступ заблокировал госмонополист «Белтелеком» через себя как провайдера, а на следующий день команду о блокировке выполнили все остальные провайдеры, включая сотовых операторов («Лайф», «МТС» и «А1»).

"Белорусские власти заблокировали доступ к прокремлевскому российскому агентству», — сообщил украинский пропагандистский рупор UNN.

Украинские пропагандисты русофобии и «самостийности» при этом сослались на публикацию польского «Еврорадио» от 30 октября, хотя не оно первым сообщило новость. Причина разъяснена ещё в позапрошлом веке великим русским баснописцем: «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку».

Польское «Еврорадио» окормляет белорусских националистов — «побратимов» националистов украинских, таких же русофобов и таких же «неполживых». Попутно украинское издание привычно опустилось до откровенной фальсификации, в той же публикации утверждая: «Прогосударственная российская «Комсомольская правда» была вынуждена прекратить работу в республике после того, как один из журналистов газеты Геннадий Можейко был арестован властями за свой материал».

Сотрудник белорусского националистического (и отнюдь не прогосударственного) издания «Комсомольская правда в Белоруссии» действительно был арестован. Поводом стало интервью с одноклассницей белорусского программиста Андрея Зельцера, защищавшего свою семью в квартире от ломавшей двери группы налётчиков — как позже выяснилось, сотрудников КГБ.

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В отличие от блокировки западных и прозападных ресурсов, Кунцевич и ему подобные не стали ничего комментировать. Презренный «народец» подождёт, «призренные» СМИ — тем более. Комментировать «какой-то там REGNUM», который якобы «никто не читает», — это же сродни экстремизму.

Страница, на которую попадают пользователи из Белоруссии, желающие получить доступ к сайту ИА REGNUM

Не смогло не сесть в лужу и «Эхо Москвы», 30 октября поведавшее: «В Белоруссии впервые заблокировали сайт российского СМИ, передает местное «Еврорадио». Официально об этом не сообщалось, но его журналисты заметили, что перестал открываться сайт информагентства Regnum. В то же время он по-прежнему доступен через VPN-сервисы — так обычно происходит, когда провайдеры ограничивают доступ к тому или иному сайту с территории страны по требованию ее властей».

Читайте о предыдущей попытке блокировки: В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM

Зачем себя утруждать законами и принципами журналистики, перепроверять и уточнять. Петуха польского похвалить проще и целесообразнее. На самом деле нескольких секунд достаточно, чтобы по запросу через поисковик на первой же странице выяснить, что первая блокировка сайта информагентства REGNUM была введена в августе 2020 года. И таки да: так обычно происходит не только с «Регнумом».

Феерию продолжил 31 октября «Спутник Беларусь», ещё недавно прославлявший местных националистов под руководством отставного руководителя пресс-группы КГБ по Минску и Минской области Андрея Качуры. Издание сообщило, что не ранее как «в субботу сайт «Регнума» оказался недоступен белорусским пользователям». При этом толмачом скандала выступил главный пропагандист белоруской государственной «Белтелерадиокомпании», он же глава пропагандистского «Белорусского союза журналистов» и автор сверхценных указаний русским перестать «теребить своё имперское эго» Андрей Кривошеев.

В комментарии Sputnik он сообщил, что «еще официальной информации не видел от мининформа и сам не проверял», но при этом заявил, что с «Регнумом» якобы есть некая «давняя история». Кривошеев пояснил: «Был случай, когда два корреспондента печатали серию репортажей, в которой оспаривали право белорусов на собственную государственность. Был громкий скандал, их высылали из Беларуси. Но это было давновато».

Кривошеев соврал, а Sputnik не стал себя утруждать и растиражировал его ложь. В декабре 2016 года были не высланы, а арестованы, и не два, а три белорусских корреспондента ИА REGNUM — Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Их никто не высылал — они содержались в печально известном минском СИЗО №1, более известном как «Володарка».

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко © ИА REGNUM

Утверждать, что Павловец, Шиптенко и Алимкин якобы «оспаривали право белорусов на собственную государственность», — это так же верно, как и то, что застреленный Зельцер — «террорист», а арестованный Можейко — «экстремист». Во всяком случае, не липовые «эксперты» из Госкомитета судебных экспертиз и министерства информации Белоруссии, а признанные европейским научным сообществом специалистами в данной области Ольга Кукушкина и Елена Галяшина не нашли в тестах обвиняемых признаков экстремизма и того, о чём вещает предводитель пролукашенковского «БСЖ».

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За пару дней до рассматриваемых белорусских событий произошёл ещё один замечательный скандал, который иностранная агентура в России представила так: «Белорусская пропаганда сравнила Путина с Лукашенко, который «не прятался в бункере» и не «пользуется ботоксом». Именно под таким заголовком вышла публикация издания rosbalt (СМИ, признанное в России иностранным агентом), представлявшая собой реакцию на продукт белорусского государственного телеканала «СТВ», ведущий которого в неповторимом стиле Петросяна действительно вещал про «бункер и ботокс». В статье резко, но по существу говорилось: «То, что Кремль просто не умеет работать в сфере внешней политики, — это не новость. Но раздавать миллиардные кредиты в валюте и получать в ответ такое — это новый уровень. Политику властей РФ в отношении Минска даже стали называть «национал-куколдизмом» (от куколд — сексуальная практика, где один из супругов является соучастником сексуальной «неверности» другого). Куколдизм — не куколдизм, а покупать за бешеные деньги, отбирая их у россиян, плевки себе в лицо — поведение, мягко говоря, странное».

Примерно в этом же контексте белорусская прозападная оппозиция, обосновавшаяся в Польше, Литве и на Украине, рассматривает и блокировку ИА REGNUM. Об этом красноречиво говорят не только комментарии под новостями и в чатах, но и выступления на YouTube. Например, недавно перебравшийся из Минска в Одессу, а затем в Варшаву недоэкономист и недоспекулянт, состоявшийся как чрезвычайно болтливый комментатор чего угодно и верный друг Бахуса, сообщил: REGNUM — это «никакое не СМИ — как и ОРТ». Смысл понятен: раз не СМИ, то и журналистов в нём нет. То есть, в отличие tut. by или Deutsche Welle, «этих» можно давить без лишней рефлексии. «Это другое».

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Что действительно важно в этих скандалах, которыми Александр Лукашенко с челядью предварил запланированный на 4 ноября «решительный шаг в нашей интеграции», так это персональные оскорбления высшего руководства России. Заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии в очередной раз скомпрометировано. Многострадальные союзные «дорожные карты», выхолощенные до «союзных программ», не стоят прямых оскорблений России и миллиардов долларов «поддержки» неоднократно предававшего номинального «союзника».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Не обращать внимания на то, что творится в другой части непризнанного и несостоявшегося Союзного государства под предлогом «не поддаваться на провокации», — это так же нелепо, как лепетать нечто подобное 22 июня под бомбёжками Минска или Киева. Непозволительно и преступно не замечать самостийные берцы на рёбрах российских «вагнеровцев» и журналистов, фейки «союзнических» официальных лиц про подготовку интервенции «между Невелем и Псковом» и многое другое.

Глава лукашенковской дипломатии, ключевой исполнитель «разворота на Запад» официального Минска Владимир Макей считает допустимым публично высказывать унизительные и противоречащие международному праву требования к журналистам как бы союзной России. МИД РФ задолго до этого был обязан снять все ограничения на работу российской прессы в Белоруссии.

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Требования Макея к аккредитации представителей российской прессы — пошлость и демонстративное унижение России. Пока не будет отменена аккредитация для сотрудников российских СМИ в Белоруссии, ни одно государственное СМИ из «сильной и процветающей» не должно присутствовать в информационном пространстве — ни корпунктами, ни гастролями «батькиных экспертов», ни прямым цитированием. Ведь по-хорошему не понимают.

Цель нынешних телодвижений лукасеков в отношении ИА REGNUM — попытаться в очередной раз запугать российское журналистское сообщество. Три года назад журналистам-«регнумовцам» через Мингорсуд отмеряли по пять лет лишения свободы — но не запугали, скорее даже наоборот.

Читайте подробности в сюжете: Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии

Мингорсуд © ИА REGNUM

Белорусских журналистов запугивать нет смысла — государственный терроризм официального Минска с августа 2020 года явил себя вполне убедительно. Кто больше всего ценил личную безопасность и сытость, тот давно всё понял и ушёл из профессии. Оставшихся периодически находят за решёткой. Уже настал черёд читателей и телезрителей.

«Подписка на экстремистские телеканалы — это содействие экстремизму. И оно сегодня уголовно наказуемо. Это каждый должен зарубить себе на носу, что пора просто перестать заниматься абы чем в этой жизни», — цитирует польский телеканал «Белсат» комментарий «Спутнику» активной участницы политических репрессий в должности министра информации Лилии Ананич.

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Помимо запугивания, у минских «идеологов» есть и ещё одна цель — лишить Россию репортажей из Белоруссии, заставить довольствоваться официозной дезинформацией или полуправдой разной степени кондовости и лубковости. В самой России посольство Белоруссии уже давно указывает российской прессе, кому предоставлять возможность высказаться на белорусскую тему, а кому отказывать.

Посольство Белоруссии в Москве NVO

Возможно, это случайность, однако очередной скандал вокруг ИА REGNUM в Белоруссии совпал с очередной попыткой официального Минска подать сигнал своим западным друзьям и партнёрам. Но отличие нынешней ситуации от уголовного преследования четырёх сотрудников «прокремлёвского» информагентства в 2016 году заключается в том, что контекст совершенно иной. Сейчас эти сигналы выглядят безумной жестикуляцией отчаявшегося авантюриста.

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Сергей Лавров и другие чиновники, завалившие белорусское направление вслед за украинским, молдавским и другими направлениями, могут и дальше делать вид, что всё хорошо, что всё идёт по плану — некоему ими придуманному плану, неизменно заканчивающемуся катастрофой. Не понимает субстанций этого плана ни Россия, ни Белоруссия — вообще никто.

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