Кострома, , 15:17 — REGNUM Темпы вакцинации в Костромской области выросли в 1,7 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Вакцина от коронавируса Спутник Mzur.ru

30 и 31 октября в области от COVID-19 привились 2128 человек. Для сравнения, в прошлые выходные 23 и 24 октября медики вакцинировали 1258 человек.

Граждане предпочитают вакцинироваться двухкомпонентным «Спутником V» — с начала пандемии процесс завершили 167 тысяч 165 человек, «Спутником Лайт» привились 31 тысяча 832 человека. Первую прививку сделали 186 394 граждан. Таким образом, в Костромской области привито около 61% населения — 385 тысяч 391 человек.

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