Оренбург, 1 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции из Оренбуржья 1 ноября получили награды — медали «За смелость во имя спасения». Торжественную церемонию награждения в онлайн-режиме провел глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мвд.рф Полиция

Медалями награждены сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области старший лейтенант полиции Анатолий Корецкий и лейтенант полиции Дарбек Шукумов. Напомним, 23 февраля 2021 года в Новоорском районе более 30 автомобилей оказались в снежном плену. Сильный ветер, мороз (до — 34°C), практически нулевая видимость на дороге привели к затору. Из-за скопления машин снегоуборочная техника не могла работать.

Лейтенант полиции Шукумов Дарбек нашел выход. Он бежал впереди автомобиля и указывал водителям дорогу. Анатолий Корецкий и второй экипаж ДПС формировали автомобили в колонны, помогая водителям поочередно разъезжаться в стороны по ходу движения в Новоорск и Адамовку. Спасая людей, лейтенанты получили обморожения.

Впоследствии в соцсетях опубликовали видео, как полицейский бежал в условиях метели впереди машины. Ролик вызвал множество комментариев со словами благодарности. Пользователи интернета называли сотрудников МВД героями.

Добавим, что помимо оренбургских полицейских награды за мужество и героизм, проявленные при спасении людей, получили еще 28 сотрудников органов внутренних дел из других регионов.