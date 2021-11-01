Санкт-Петербург, , 15:10 — REGNUM Роспотребнадзор в Ленобласти не разрешал и не согласовывал допуск вакцинированных иностранными вакцинами туристов по их QR-кодам в театры и музеи региона. Об этом 1 ноября сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области.

QR-код — дополнительная информация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Ранее пресс-служба областной администрации сообщила, что губернатор региона Александр Дрозденко на заседании оперштаба одобрил предложение о допуске в музеи и театры Ленообласти иностранных туристов с QR-кодами о вакцинации иностранными препаратами.

«Никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируется, — заявили в управлении Роспотребнадзора. — Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем Управления».

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Ленобласти разъяснили, у кого примут QR-код иностранной вакцины