Токио, 1 ноября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Фанатский «демейк» ролевого экшена Bloodborne получил официальную дату релиза. Об этом 1 ноября сообщает «Мир Фантастики».

Скриншот с YouTube Bloodborne

Лилит Вальтер, разработчик проекта, назвала дату релиза — 31 января 2021 года. Проект будет полностью бесплатным.

Добавим, что «демейк» Bloodborne — это стилизация популярной игры под графику с консоли PlayStation 1. Сейчас в нём доступна только первая часть оригинала и битвы всего с несколькими боссами.