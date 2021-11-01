Богота, 1 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Колумбия поддерживает председательство Индонезии в G20 в 2022 году, сообщает Antara.

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«Колумбия поддерживает председательство Индонезии в G20 в 2022 году и соглашается с тем, что в следующем году у правительства, финансовых институтов, частного сектора будет хорошая возможность укрепить коллективные усилия по восстановлению мировой экономики», — заявил посол Колумбии в Индонезии.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что, занимая пост председателя G20, Индонезия будет уделять большое внимание интересам развивающихся стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо планирует провести деловую встречу с представителями британских компаний, которые будут инвестировать в Индонезию.