Сеул, , 15:00 — REGNUM В период с 29 по 31 октября в Южной Корее привлекли к ответственности 1 289 человек за нарушение антиковидных мер. Об этом 1 ноября сообщает KBS со ссылкой на данные Национального полицейского агентства страны.

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Сообщается, что 259 нарушителей выявлены 29 октября, 630 человек — 30 октября, 400 человек — 31 октября.

По данным органов правопорядка, сеульский район Итхэвон оказался самым популярным местом среди любителей вечеринок в честь Хэллоуина. Его, по данным полиции, за три дня посетили около 170 тыс. человек.

Ресторан в муниципальном округе Каннам-гу был закрыт за нарушение карантинных правил. Он работал в режиме ночного клуба, и в нём находились более 230 человек.

В Пусане полиция выявила 23 случая нарушений, привлечены к ответственности 195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1686 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 366 386.

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