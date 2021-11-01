Владикавказ, 1 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Задолженность предприятий Северной Осетии за электроэнергию к 1 октября 2021 года превысила 2,36 млрд рублей. В «черный список» попали десять крупных должников, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свет

Среди них «Владикавказские тепловые сети» с суммой долга 1,08 млрд рублей и «Владикавказские водопроводные сети», задолжавшие 727 млн рублей. В настоящее время они находятся в стадии проведения процедуры банкротства, между тем их преемники уже успели накопить новые долги — свыше 28 млн рублей и 67 млн рублей соответственно.

В списке десяти крупнейших должников также оказались три предприятия ЖКХ Северной Осетии: МУП «Коммунальщик» (112,7 млн рублей долга), МУП ВКХ Правобережного района (86,8 млн рублей), МУП «Ардонские инженерные сети» (35,1 млн рублей).

Задолженность этих компаний ставит под угрозу энергоснабжение всей республики, отметил заместитель директора филиала «Севкавказэнерго» — директор отделения «Энергосбыт» Артур Хурсинов.

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