Кишинёв, 1 ноября 2021, 14:56 — REGNUM Россия и Молдавия подпишут до конца 2022 года соглашение в области энергетики. Об этом 1 ноября сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну на пресс-конференции.
Вице-премьер также добавил, что страны проведут в ноябре заседание межправительственной комиссии, на котором обсудят вопросы энергетики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что стране удалось добиться от российской госкорпорации «Газпром» той скидки на газ, которую хотел Кишинев.
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