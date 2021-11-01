Кишинёв, 1 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Россия и Молдавия подпишут до конца 2022 года соглашение в области энергетики. Об этом 1 ноября сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну на пресс-конференции.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

«Молдавия и Россия подпишут до конца 2022 соглашение между правительствами в области энергетики. Его частью станет обязательство сохранить статус российско-молдавского предприятия «Молдовагаз», не допускать насильственной реорганизации предприятия», — сказал он.

Вице-премьер также добавил, что страны проведут в ноябре заседание межправительственной комиссии, на котором обсудят вопросы энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что стране удалось добиться от российской госкорпорации «Газпром» той скидки на газ, которую хотел Кишинев.

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