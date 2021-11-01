Сочи, Краснодарский край, , 14:55 — REGNUM В Сочи усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований — рейды проводятся в общественных местах, общепите, в транспорте, в местах размещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города по итогам планерного совещания 1 ноября.

Проверка QR-кодов на входе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ежедневно в рейды выходят 11 мониторинговых групп. За 30−31 октября ими составлено пять протоколов об административных правонарушениях в сфере торговли, общественного питания и размещения и девять протоколов в отрасли транспорта. Основные выявленные нарушения касаются несоблюдения масочного режима, зафиксировано неприменение QR-кодов на отдельных предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 ноября в Сочи находятся 110 тыс. туристов. На курорте действует целый ряд ограничения, в частности, при посещении кафе и ресторанов необходимо предъявление QR-кодов о вакцинации.