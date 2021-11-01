Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Выборы в органы самоуправления, прошедшие в Грузии, не были свободными и справедливыми, заявил бывший премьер-министр Грузии, лидер партии «Для Грузии» Георгий Гахария в соцсети Twitter.

Георгий Гахария Davit Teteloshvili

«Надо серьёзно подумать об использовании денег и злоупотреблении административным ресурсом на выборах», — написал Гахария.

Он отметил, что необходимо создать условия, при которых государственный сектор гарантированного будет нейтральным к политическим соперникам. Без этого выборы в Грузии могут превратиться в «бессмысленное шоу».

Напомним, в Грузии выборы в органы местного самоуправления прошли в два тура: 2 и 30 октября. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха.

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