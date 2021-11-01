Москва, 1 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Первые последствия денежно-кредитной политики Банка России проявятся в начале ноября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

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«Похоже, что гораздо более значимым фактором инфляции, которому не придали должного значения, является не восстановившийся после кризиса 2020 года бизнес, а также его неготовность к гибким и оперативным инвестиционным решениям, направленным на расширение производства в наиболее востребованных отраслях, — сказал Ордов. — Возможно, это плата за экономию на мерах поддержки бизнеса в период локдауна, объясняющая, почему инфляция в России выше, чем в странах с развитой рыночной экономикой и в импортозамещенных товарных группах. Отрадным, как мне кажется, является то, что лаг между мерами ЦБ и реальным экономическим эффектом составляет около шести месяцев. Первые решения о повышении ставки ЦБ РФ принял в конце марта».

Соответственно, как пояснил Ордов, первые значимые результаты от изменения денежно-кредитной политики могут появиться уже в настоящее время, в конце октября — начале ноября.

«Но узнаем мы о них только ближе к концу ноября или в декабре. Главной новостью будет переход от роста инфляции к ее снижению в годовом выражении. Следующий год мы начнем с четких сигналов стабилизации инфляционных процессов и смягчении риторики ЦБ РФ. Но не только экономистам понятно, что желание «переломить хребет инфляции» дорого обойдется экономике и обществу, — сказал Ордов. — Снижение темпов роста ВВП до 2%, возможно даже снижение реальных доходов населения, рост финансовой нестабильности, рост государственных расходов на социальные программы поддержки граждан и бизнеса».

Как полагает экономист, в данный момент в РФ почти все силы брошены на борьбу с инфляцией.

«Это действительно важно, но победа при отсутствии рыночной конкуренции и реальных экономических реформ будет пирровой», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов дал прогноз о ситуации с ростом инфляции в РФ.