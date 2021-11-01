Москва, 1 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Москве из-за тумана объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает 1 ноября Гидрометцентр России.

Цитата из м/ф «Ёжик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР Туман

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Период предупреждения будет действовать преимущественно в тёмное время суток — с 21:00 1 ноября до 9:00 2 ноября.

«Местами туман», — рассказали в Гидрометцентре.

Аналогичный уровень погодной опасности в том же временном интервале будет действовать и в Подмосковье.

При этом до 21:00 оповещения о погоде не требуется, отмечают синоптики.