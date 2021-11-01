Москва, , 14:52 — REGNUM МИД Германии не комментирует заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия передала партнерам свои предложения по возможной встрече в «нормандском формате». Об этом сегодня, 1 ноября, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передаёт ТАСС.

Бундестаг, ФРГ Norbert Aepli

По его словам, если ведомство сможет предоставить журналистом дополнительную информацию, то это будет сделано.

«В данном случае речь идет о внутреннем согласовании, то есть о доверительных контактах», — уточнил Бургера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате» и ожидает их реакции.

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