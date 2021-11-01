Москва, 1 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. МИД Германии не комментирует заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия передала партнерам свои предложения по возможной встрече в «нормандском формате». Об этом сегодня, 1 ноября, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передаёт ТАСС.

Norbert Aepli Бундестаг, ФРГ

По его словам, если ведомство сможет предоставить журналистом дополнительную информацию, то это будет сделано.

«В данном случае речь идет о внутреннем согласовании, то есть о доверительных контактах», — уточнил Бургера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате» и ожидает их реакции.

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