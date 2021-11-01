МИД ФРГ не комментирует слова Лаврова о встрече в «нормандском формате»
Москва, 1 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. МИД Германии не комментирует заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия передала партнерам свои предложения по возможной встрече в «нормандском формате». Об этом сегодня, 1 ноября, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передаёт ТАСС.
По его словам, если ведомство сможет предоставить журналистом дополнительную информацию, то это будет сделано.
«В данном случае речь идет о внутреннем согласовании, то есть о доверительных контактах», — уточнил Бургера.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России передала партнерам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате» и ожидает их реакции.
Читайте подробнее: Лавров оценил перспективы «нормандского формата»