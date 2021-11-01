Ньон, Швейцария, 1 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв назначен на матч Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и турецким «Бешикташем». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников.

За систему видеоповторов VAR будут отвечать Хуан Мартинес Мунуэра из Испаниии Бартош Франковский из Польши.

Матч четвёртого тура группового этапа турнира состоится 3 ноября в Лиссабоне.

Напомним, в текущем сезоне Лиги чемпионов Карасёв судил матчи «Порту» — «Ливерпуль» (1:5), а также «Янг Бойз» — «Вильярреал» (1:4).