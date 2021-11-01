Таллин, 1 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В ремонтных мастерских велосипедов в Эстонии образовались очереди, подобное происходит впервые. Об этом сообщил эстонский портал. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на сеть велопрокатов в Тарту.

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Во втором по населению городе страны в настоящий момент 30% велосипедов, которые берут на прокат, ожидают очереди на ремонт. Так, на прошлой неделе из 750 велосипедов проката были доступны лишь 390. Опустевшие парковки и технические проблемы не остались без внимания пользователей проката.

Причина — трудности с поставками запчастей, производство которых было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Как следствие, популярная среди горожан услуга велопроката предоставляется с перебоями и задержками.

«Очень простой пример — цепи. В летний период каждый наш велосипед нуждается в одной-двух цепях, но сейчас их невозможно заполучить. То, что мы заказывали весной, обещали прислать в сентябре. Их до сих пор нет», — объяснил глава транспортного отдела мэрии Тарту Роман Меэкса.

Он добавил, что проблема нехватки запчастей из-за сложностей с поставками затрагивает весь велосипедный мир.