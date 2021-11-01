Москва, , 15:43 — REGNUM Участник киберспортивной команды Team Spirit Александр Хертек (известен как TorontoTokyo) дал видеоинтервью для YouTube-шоу Kuji Podcast. Запись его разговора с актёром Тимуром Каргиновым и журналистом Андреем Коняевым доступна на одноимённом канале проекта.

Участник Team Spirit Александр Хертек

В интервью Александр Хертек рассказал об условиях жизни в доме для киберспортсменов, тренировках и своём образовании. «Мне приходилось хорошо учиться, чтобы играть в компьютерные игры», — поделился он, добавив, что с 2017 по 2018 год он был студентом МГУ на факультете вычислительной математики.

ИА REGNUM напоминает, что команда Team Spirit стала чемпионом победителем крупнейшего международного турнира The International 10 по игре Dota 2. Призовой фонд состязания составил $18 млн.

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