Пловдив, Болгария, , 14:50 — REGNUM Криминальная полиция города Пловдив (Южно-Центральный район Болгарии) задержала психолога Антонию Л., обвиняемую в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «Факты» со ссылкой на источники.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По словам местных правоохранителей, в ходе соответствующей спецоперации в машине женщины были выявлены пакеты с наркотиком общим весом в 500 граммов. Подробности задержания не сообщаются. Известно лишь, что ни доктор, ни находившийся с ней в автомобиле молодой человек сопротивления не оказали. В настоящее время они доставлены в полицейское управление Пловдива для дачи показаний.

Ранее женщина была приговорена к 1 году и 4 месяцам условного заключения по обвинению в причастности к автомобильной аварии, в результате которой тяжелые травмы получили семь человек, включая четверых детей. Впоследствии ее лишили водительских прав и обязали еженедельно отмечаться в структурах охраны порядка.

Доктор Антонию Л. известна своими психологическими тренингами и работами по психологии, которые изучаются студентами в университетах нескольких стран мира. В своей области она является одним из самых высокооплачиваемых специалистов.