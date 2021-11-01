Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнёва на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом 1 ноября сообщает «Мир Фантастики».

«Дюна» Скриншот с YouTube

Все номинации ещё должна одобрить Американская академия кинематографических искусств и наук. Сейчас список выглядит следующим образом:

«Лучший фильм»;

«Лучший режиссер»;

«Лучший адаптированный сценарий»;

«Лучший актер»;

«Лучшая актриса второго плана»;

«Лучший актер второго плана»;

«Лучшая операторская работа»;

«Лучший монтаж»;

«Лучшее художественное оформление»;

«Лучший дизайн костюмов»;

«Лучшие грим и прически»;

«Лучший звук»;

«Лучшие спецэффекты»;

«Лучший саундтрек».

Добавим, что церемония награждения 94-й премии «Оскар» должна состояться 27 марта 2022 года. По традиции, она пройдёт в театре «Долби».

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