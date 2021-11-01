Лос-Анджелес, США, 1 ноября 2021, 14:50 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнёва на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом 1 ноября сообщает «Мир Фантастики».

«Дюна»
«Дюна»
Скриншот с YouTube

Все номинации ещё должна одобрить Американская академия кинематографических искусств и наук. Сейчас список выглядит следующим образом:

  • «Лучший фильм»;
  • «Лучший режиссер»;
  • «Лучший адаптированный сценарий»;
  • «Лучший актер»;
  • «Лучшая актриса второго плана»;
  • «Лучший актер второго плана»;
  • «Лучшая операторская работа»;
  • «Лучший монтаж»;
  • «Лучшее художественное оформление»;
  • «Лучший дизайн костюмов»;
  • «Лучшие грим и прически»;
  • «Лучший звук»;
  • «Лучшие спецэффекты»;
  • «Лучший саундтрек».

Добавим, что церемония награждения 94-й премии «Оскар» должна состояться 27 марта 2022 года. По традиции, она пройдёт в театре «Долби».

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