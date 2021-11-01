Лос-Анджелес, США, 1 ноября 2021, 14:50 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнёва на премию «Оскар» в 14 номинациях. Об этом 1 ноября сообщает «Мир Фантастики».
Все номинации ещё должна одобрить Американская академия кинематографических искусств и наук. Сейчас список выглядит следующим образом:
- «Лучший фильм»;
- «Лучший режиссер»;
- «Лучший адаптированный сценарий»;
- «Лучший актер»;
- «Лучшая актриса второго плана»;
- «Лучший актер второго плана»;
- «Лучшая операторская работа»;
- «Лучший монтаж»;
- «Лучшее художественное оформление»;
- «Лучший дизайн костюмов»;
- «Лучшие грим и прически»;
- «Лучший звук»;
- «Лучшие спецэффекты»;
- «Лучший саундтрек».
Добавим, что церемония награждения 94-й премии «Оскар» должна состояться 27 марта 2022 года. По традиции, она пройдёт в театре «Долби».
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