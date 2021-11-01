Кишинёв, , 14:49 — REGNUM Стоимость газа для Молдавии по новому контракту с Газпромом составит $450 за тысячу кубометров в ноябре. Об этом 1 ноября сообщил на брифинге вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Газопровод Gazprom.ru

Он добавил, рыночная цена газа на рынке достигает $940. При этом стороны договорились что до 1 мая подпишут соглашение о погашении многолетних долгов молдавской стороны. В дальнейшем стоимость газа для Молдавии должна понизиться.

Спыну отметил, что стоимость газа для населения поднимется, но не сообщил, на сколько.

«Молдовагаз через несколько дней подготовит пакет документов и отправится в НАРЭ с просьбой о повышении тарифа, а Правительство подготовит пакет для поддержки граждан, подготовим компенсационный пакет», — сказал Спыну.

Напомним, молдавская сторона после окончания 30 сентября срока контракта с Газпромом вела переговоры о продлении соглашения, настаивая на скидке 50%. 30 октября стало известно, что контракт продлён. 1 ноября газ начал поступать в газораспределительную систему Молдавии в соответствии с условиями соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблема со снабжением Приднестровья газом решена — Красносельский